庫克群島籍「NEW PROGRESS」 油輪，1日晚間行經新北市石門外海時，船上一名27歲緬籍船員竟遭另ㄧ名船員被無辜砍死，基隆海巡隊指數，因發生地點非在我國領海，沒有司法管轄權，後續將由船籍國由外交途徑協助後續調查事宜，海巡隊配合檢察機關，再協助處理。

國防部夜待搜救機1日晚間7點32分從國防部松山機場起飛，在晚間8點47分完成吊掛，但人員已無生命徵象，於9點12分降落松山機場，北市府消防局救護車送至內湖三軍總醫院急救。

據了解，油輪2日早上已進基隆港，並釐清案發時間是在公海位置，我方沒有司法管轄權處理，船上緬男被船員砍傷之原因尚待釐清，目前衝突發生原因仍不清楚。

基隆海巡隊指出，油輪事件發生當下，位置在彭佳嶼北方19浬處，不在我國12浬領海內，我國基於人道立場送醫，但油輪非本國籍船隻、船員也都是外籍人，海巡署也無司法管轄權，目前未收到船方請求司法協助；律師林富貴也指出，訴訟案船籍國管轄，除非吊掛後才死，台灣才有管轄權。

(中時 )