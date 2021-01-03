北市機車無照駕駛取締件數逾4萬6257件 竟有四成吊銷仍繼續騎。（吳康瑋攝）

北市機車無照駕駛取締件數逾4萬6257件，竟有四成吊銷仍繼續騎。（吳康瑋攝）

根據北市警察局統計，北市去年1月至11月機車無照駕駛取締計4萬6257件，較去年同期增加3139件，且依大同分局的數據顯示，卻有高達4成的駕駛，駕照遭註銷後，仍繼續駕車，北市警察局提醒，機車無照駕駛遭取締會裁罰6000元、註銷駕照後又上路，更會罰9000元，北市長柯文哲指出，無照駕駛比例太高了，要求調查詳細數據，以徹底改善。

北市警察局指出，2020年1至11月機車無照駕駛取締計4萬6257件，其中，北市大同區及萬華區機車無照駕駛取締件數相對較高、大同分局計8248件，未領有駕照駕車佔53.63％，駕照經吊、註銷仍駕車佔44.06％，另外，萬華分局計8438件，未領有駕照駕車佔59.34％，駕照經吊、註銷但仍駕車上路者佔39.35％。

北市警察局表示，大同萬華轄區為跨轄交通要道，轄內各處聯外橋樑，機車通行數量較大，另為有效防制機車事故，持續針對各項交通違規加強取締，並適時規劃專案勤務，故取締數量相對較高，未來各分局將持續針對轄內特性，分析易違規及易肇事原因，加強規劃相關取締作為，以防制事故發生。

柯文哲表示，目前有很多用路人在駕照被吊銷或註銷後，卻仍駕車上路，市府祭出高額罰款也未能完全解決，他認為，處罰不應該是唯一目的，應該思考如何才能防堵無照上路行為再次發生，並且需整理出詳細肇事數據，制定政策必須有數據當基礎，有狀況描述後，才能去想辦法改善。

(中時 )