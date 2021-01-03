資深媒體人呂文婉是一位堅強的新時代女性，她離婚後、便獨自撫養女兒Mareen長大，而不吝嗇分享母女生活的呂文婉昨（2日）則透露，今年是女兒首次外出跨年，家裡就剩她一人，未料在倒數時，呂文婉竟眼眶一陣熱，她也感性說：「我知道自己走心了」，這時女兒也打電話向她祝賀新年，讓呂文婉感性說：「畢竟在重要時刻還是沒忘了老母啊」。

呂文婉不吝嗇分享她與女兒Mareen的母女點滴，她日前開心透露，女兒沒補習就考上東吳法律系，讓她感到驕傲又欣慰，而呂文婉昨則在臉書提到，往年都是母女一起在電視機前倒數迎新年，而女兒今年則是和同學一起過，這也是Mareen首次外出跨年。

獨自在家的呂文婉一度掙扎「還要跨年嗎？」不過，在最後2分鐘她還是打開電視機，跟著一起倒數，未料倒數到「1」的時候，呂文婉卻眼眶一陣熱「我知道自己走心了」，這時呂文婉接到女兒的電話，Mareen貼心對她說：「馬麻（媽媽），新年快樂喔」。

呂文婉不禁哀怨地向女兒說：「我一個人啊」，Mareen則窩心回應：「我不是正和妳一起嗎？！」呂文婉原本想回女兒「哪有」，不過她卻忍下了，呂文婉感性說：「畢竟在重要時刻還是沒忘了老母啊」，文末還標記「#跨年倒數才10秒咬牙就過了#單親媽心路寫真」。

呂文婉發文引發網友熱議「女兒也太貼心了吧！太棒了」、「女兒心中時時刻刻有馬麻‧值得了」、「講的真好。別讓儀式感成為 情緒勒索」，呂文婉也現身親民回應：「如果沒那通電話，我大概我悶很多天」、「我一直提醒自己，千萬別變成討人厭的娘」。

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透過生活中的“儀式感” 交流凝聚情感是必要der 就像我明明滴酒不沾 聚餐時依然會跟大家碰杯 意思意思沾唇也好………… 話說，31號當天回到家快接近午夜了 累癱在沙發上幾乎動不了 是的，女兒跟同學跨年去了(這是她的第一次☝😆） 房子裡就剩... 由呂文婉get in TOUCH 發佈於 2021年1月1日 星期五

(中時新聞網)