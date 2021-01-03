北市府衛生局食品藥物管理科長陳怡婷指出，衛生局已將標示稽查納入例行性稽查的項目之一，原則上每日稽查人員都會實地在全市進行例行性的檢查，目前北市實體販售業、餐飲業共計有2萬9千家，去年底前，已完成2萬家的檢驗且全數合格，若發現不合格的商品，將嚴格開罰。

衛生局食品管理科長陳怡婷指出，衛生局已安排30多位稽查人員，針對在地2萬9千家業者販賣的豬肉，是否具備清楚標示來做檢驗，另外衛生局針對瘦肉精殘留也規畫抽檢，將從市面上2萬9千家業者之6萬件商品來取樣，她強調，今年抽檢數量大幅提升，從去年120件提升至500件，希望替民眾食安做把關。

針對稽查人力的安排情況，她坦白，目前僅有30名同仁身兼稽查同仁，局內人力一直都很吃緊，也是從現有人力來調動支援，幸好近日已爭取中央經費補助，預計將增加10名稽查人員，稍微減緩人力不足的情況。

(中時 )