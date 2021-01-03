台灣防疫繳出亮眼成績單，不過《紐約時報》（New York Times）2日刊文指出，當世界許多國家都在進行封鎖時，台灣人的生活正常到「詭異」的程度，文章點出台灣很早就開始鎖國，而且嚴格執行隔離政策，是疫情控制得當的主因，但文末也點出，鎖國政策或許並非萬靈丹，更不是長久之計。

睽違8個月，台灣才於2020年12月再度出現1例本土新冠病例。

《紐約時報》2日刊出一篇以「台灣如何計劃（大致）免於疫情？」（How Taiwan Plans to Stay (Mostly) Covid-Free?）為題的文章，文章開宗明義指出，好幾個月來，台灣人仍能維持正常的生活，這種正常的狀況甚至到了「詭異」的程度，婚禮照常舉行，人們如常進場看球賽、觀賞音樂會、逛夜市等，指出台灣總人口比美國佛州還多，新冠死亡人數卻能控制在2位數。

文章也指出，這樣成功防疫的經驗反而讓許多台灣人內心產生不祥預兆：台灣的好運還能維持多久？

文章點出台灣防疫成功關鍵在於3月就實施鎖國，禁止大部分觀光客入境，以及嚴格執行的隔離政策，能入境的人士必須隔離14天，當中也包含台灣人，隔離期也比許多國家都長。

文章引述中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的說法，指出除非出現一支證實有效、保護效力長久的新冠疫苗，否則台灣不會考慮鬆綁邊境，「我相信還會有另一波疫情，因為每個人都想，「我打了疫苗，或是我下周要打疫苗，我等了這麼久，我現在自由了』」，「除非有證據顯示現在的疫苗提供持久的免疫力，只有到那時候，我們才可以真正放鬆一點。」

即便台灣防疫成果令人驚豔，不過文章引述史丹佛大學副教授王智弘（Jason Wang）說法，指出台灣成功阻擋病毒入侵或許也是因為運氣好，他說現在各國疫情反撲，加上又有更具傳染力的變種病毒出現，未來必然會有更多染疫人士抵達台灣邊境，台灣出現更多確診病例「只是時間早晚問題」。

王智弘也指出，台灣的防線能堅持這麼久確實很了不起，不過他也表示，就算台灣於今年中開始大規模接種疫苗，「你還是必須等上6個月，要再堅持另外6個月將會非常困難。」

報導引述專研傳染病的新加坡國立大學教授費雪（Dale Fisher）說法，費雪指出，新加坡採取更為「靈活」的邊境管制措施，「我們認為就算旅客攜帶病毒入境，仍然有很大的機會不會讓疫情散播」，「如果你對你的防疫系統沒有信心，你的邊境只會愈守愈緊。」新加坡近期解除對台灣旅客的入境限制，但台灣並未回以對等措施。

《紐報》指出台灣真正的挑戰在於，如果疫苗無法給予持久免疫力，全世界還需要和新冠病毒共存更長一段時間，「台灣人還能忍受另一個與世界隔絕的一年嗎？甚至是另外5年？」

費雪：「這也是為什麼我們說，如果你需要爭取時間整頓，你才會關閉邊界，但不要把它當作一種策略。」

(中時新聞網)