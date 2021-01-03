東元集團會長、高教評鍵中心董事黃茂雄接受最新一期《評鍵雙月刊》專訪表示，政府無需強制管控學費凍漲，因為辦得不好的學校即使漲學費也不會有人要來讀；同時，大學應強化校友會的價值與功能，因為校友可以提供的回饋是無窮的。

黃茂雄認為，為現在國內高教最迫切的問題就是面臨被其他國家孤立、隔絕的情況，所以台灣一直卡在目前的情況將沒有明天，所以一定要走向國際。走向國際的時候，第一個關鍵就是有沒有辦法與其他國家打交道？

黃茂雄說，國際化是一個重要的方向，但不應該隨意招生，寧願招少一點學生，但是給予他們最好的教育。國際化另一個很重要的要素是國際合作，做得好企業界一定會提供協助，因為企業界需要國際人才，能了解當地文化的人才，更顯得珍貴。

政府凍漲學雜費，讓大學苦不堪言。黃茂雄指出，雖然台灣部分私校出現財務或董事會不健全等情況，但其實政府沒必要管控學費凍漲，因為辦得不好的學校即使漲學費也不會有人要來讀，最後自然會回歸到市場機制，所以政府管的方向不正確。

黃茂雄說，有些私校更極端的希望能關閉學校來接手學校的財產，但其實無論學校法人或財團法人的規定，校產最後也不會到董事會的手上，而是清算後充公變成公家財產。如果學校董事會抱持這樣的心態來辦校，自然不會認真來經營學校，就會被淘汰。

黃茂雄表示，大學不要只想從企業得到贊助，因為以台灣來說，企業跟高教機構連結太少，沒有什麼情感的羈絆。大學應該要重視「校友會」的價值，全球各知名大學的校友會的地位都非常重要，例如他現在是日本慶應大學的評議員，也就是類似校友會董事的身份，慶應大學向校友會募款，常常最後會遠超過原本的目標。

(中時 )