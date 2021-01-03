火車隆隆前進，窗外景色不斷變換，縱貫線上的南北來回，載著一對自雲林北上打拼的年輕夫妻，他們擠身南門市場擺攤賣肉乾，他們的小攤子就叫「快車肉乾」。

隨著第二代留學返國後，正式參與家族事業，將商品包裝改革，以降低過薄、易脆裂的肉紙易被壓到的情況，外包裝也從傳統樣式更換成快車「小豬福弟」吉祥物，可愛圖樣漸漸吸引更多年輕人、上班族等客群，打破老店刻板印象；為提昇保存期效及品質更採用真空包裝技術，方便攜帶及分享。

善用網路行銷手法，為傳統市場出身的快車帶來新氣象，改包裝、推出組合優惠價、臉書按讚享優惠、於捷運廣告牆及列車刊登廣告、上架各網路平台，如蝦皮、樂天等，增加曝光並鞏固品牌形象。

快車的招牌商品可謂厚薄雙絕，30年來如一日堅持手工現烤。最暢銷的「杏仁香脆肉紙」，平均每片要花1.5小時方能製作完成，最薄厚度僅0.01公分，薄可透光，爽脆香酥，包裝時需要人工一片一片夾入特製的PC盒以降低碎裂狀況；還有1公分厚超過癮的「招牌特厚豬肉乾」，豬肉乾採用新鮮豬後腿肉，以釀造180天的家傳古早味醬油醃製而成，真空按摩後高溫烘烤，厚度、熟度、色澤須同時兼顧，火候拿捏成了獨門技術。

另外受顧客歡迎的還有一款，「月見炙燒豬肉乾」，魚露成分加上煙燻過，獨有的香氣令人久久無法忘懷，討喜的滿月形狀，象徵圓滿更是送禮的好選擇。近年來，陸續推出新口味，如起司豬肉乾、特厚麻辣鍋肉乾，更與星球爆米花、乖乖等品牌聯名合作，將不同商品結合增添話題。

快車肉乾為台灣南門市場老字號，30多年來秉持著「傳承經驗」、「創新特色」，提供給消費者更多樣的選擇；快車變得更多元，不變的是，爸爸傳授的生意心法：做生意不是只為了要賺錢，而是以交朋友的心情，誠懇對人才能走得久遠，快車繼續行駛，一串串的記憶像鐵軌一樣長，家鄉好滋味綿延飄香。

(中時 )