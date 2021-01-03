南門市場二樓的美食區臥虎藏龍，各式中西料理深得老饕喜愛更聞名全臺，今年獲得經濟部109年度樂活名攤5星認證的Wa Curry Pasta印度咖哩，以多層次口感堆疊的變化美味，獲得行家們的青睞，尤其陳偉強老闆多年來在晶華、六福皇宮、中泰賓館等五星級飯店西餐部的扎實歷練，每道美食都呈現經典亞洲美食的迷人好滋味，獲獎當之無愧。

陳偉強出生於印度，後來舉家搬到香港，年輕時懷抱著主廚夢來到台灣歷練，剛開始進入晶華酒店服務，之後轉任六福皇宮和中泰賓館擔任西餐部副主廚，隨著中泰賓館分家他繼續和老闆到天母打拼，以他純熟西餐功力，讓許多美食客大為驚讚，不過最後餐廳決定再搬到南港，此時路途的遙遠也讓陳偉強思考著自己開店闖看看。

直到7年前至舊南門市場二樓美食區，和一群高手同場競技。他說，剛開始確實有做過市調，因為當時美食區中西料理都有，甚至小吃也很強，所以決定用他最拿手的家鄉料理饗客，沒想到從此一炮而紅在此立足。

很多客人都說，老闆的咖哩因為現煮，加上香料自己調配，味道特別的濃郁有香氣，還非常順口，簡直就是白飯的好搭檔。提到這令人著迷的妙味，這可是老闆多年的不傳之秘。老闆自豪地說：「我的印度咖哩屬於南印度口感，使用了八角、花椒、辣椒粉、薑黃、綠豆蔻、肉豆蔻、大豆蔻、丁香、小茴香等多達10幾種香料，除了堆疊出多層次的香氣和口感，還會有一種回味綿長的感覺。」

Wa Curry Pasta印度咖哩的美食分為義大利麵和飯類兩大項，其中乾燒阿里牛肉飯、泰北椒麻雞飯、新加坡叻沙麵，都是超受歡迎的美食，咖哩香味非常地濃郁，搭配牛條肉或是用高溫炸過的醃雞腿真是可口絕美，只要淋上咖哩醬就能把整碗白飯吃光光。

老闆說，他店內的美食都使用高檔食材，例如椒麻雞使用溫體現宰雞腿，光成本就比別人高很多，另外他「龜毛」的個性，所有香料也都要用最好的，例如花椒粒、花生粒都自己嚴選、烘烤、磨粒，因此許多客人大推說，來到這裡用平實的價格吃到五星級飯店的美食，真是太划算了。

好吃的東西總是不寂寞，很多老饕都不停地問老闆，何時要推出印度咖哩料理包？但他為了對客人負責，到現在還在慢工出細活，不過喜歡他手藝的消費者，已經可以事先預訂再自取，回家後只要煮些白飯，把咖哩醬淋上去，就是一盤人間美味囉。

(中時 )