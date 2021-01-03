告別2020迎接2021新的一年，花博農民市集祝大家新年新氣象，新的一年花博農民市集將以不一樣的方式展現給喜愛市集的朋友們，並提供更新鮮更安全的農特產品，與大家一同過個平安團圓的好年。

2021年1月2日、3日推出「迎新出遊樂農農」現場有多項活動等你來參加，1月2日當天下午2時特別邀請了美國隊長和鋼鐵人前來為花博農民市集熱鬧開市，兩位漫威超級英雄特別出任務，走出大螢幕和民眾互動合照，結合幽默、風趣的舞蹈秀，為連續假期更增添色彩。

1月2-3日當週活動滿滿，凡當日消費滿50元，憑收據就可以參加「花博彈珠台」 (不限次數，獎品送完為止)；消費滿100元，憑收據就能報名參加兩人一組的「花博呼拉圈大賽」，優勝組別可獲得農民自產鮮乳一罐；消費滿200元，憑收據即可參加考驗準確技巧性的「花博丟丟樂」，只要在距離內丟中舞台前物品，即可獲得等值以上的精美獎品；消費滿300元，憑收據即可報名參加羊奶埔雞湯示範教學；另外當日於市集消費滿1000元，憑收據就能至花博服務台兌換生鮮蔬菜及牛奶一份(每日限量30名)，新的一年來花博買菜吃健康又能玩出好運氣。

一月花博農民市集各週展售搶先報你知

首先登場第一週1月2-3日全國週由來自全台灣的有機友善的優質農特產品，讓大家能挑得安心吃得健康。

第二週1月9-10日嘉義縣柑桔、花生、高山茶週，入冬季節正是嘉義椪柑的盛產時期，每一粒金黃色椪柑香氣四溢，果肉甜美多汁帶點微酸，就是在過年過節最適合的伴手禮首選。

第三週1月16-17日雲林柳丁、茂谷柑、烏魚子週每年冬至前後，有烏金或海底人蔘之稱的烏魚群都會洄游至台灣的雲嘉南等地沿海，而烏魚子也是年菜中必出現的佳餚之一。

第四週1月23-24日台南蜜棗、鹽地小番茄週，外銷日本的台南高優質蜜棗，顆顆渾圓飽滿果色翠綠、奶白色果肉咬下去多汁香甜清脆爽口；第五週1月30日-31日宜蘭縣金銀滿蘭陽週，由宜蘭縣農會帶來宜蘭當地有機友善的優質農特產品。

購物之餘享受悠遊市集

每週六或日的下午2點半至3點特別規劃現場舞臺活動「音樂饗宴」，帶來的精彩演出，讓大家在購物之餘能感受到滿滿的聖誕節氣氛及享受環繞在市集悠揚的音樂。

想知道更多農民市集的活動訊息，請鎖定Facebook粉絲專頁「台北花博農民市集」及「臺北市產業局-台北饗樂趣」，或臺北花博農民市集官網，等你來挖寶喔！(市集營業時間為每週六、日早上10：00至晚上18：00，在花博公園圓山園區)

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