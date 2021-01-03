一個健康的人體內，有超過10～30兆的益生菌和酵母，腸胃道保健，就靠益生菌，不過，市面上益生菌的種類那麼多，每個產品標榜的優點也都不相同，有些標榜菌量數量多、有些則可以耐胃酸、有些有晶球包覆，有些則添加果寡糖，琳瑯滿目的產品，該怎麼選、怎麼吃，才能達到最佳功效？

●吃益生菌無效 恐是吃錯時間

營養師程涵宇說，益生菌是否能順利到達腸道駐紮，與其接觸胃酸pH值高低有顯著的關係。營養師敖立燕說，人體飯前胃部的pH值大約為2，進食後胃酸受食物中和作用影響，pH值會上升，飯後1小時pH值逐漸下降，尤其在飯後2小時pH值低於2；但絕大多數的益生菌都不耐酸，所以，益生菌是否能通過胃酸與膽鹼的考驗，是決定產品好壞的關鍵。

有些市售益生菌產品具有特殊技術（包埋技術、特殊耐酸菌種）等，能夠耐酸耐鹼，不受胃酸與膽汁的破壞，如果是這類產品，建議飯前使用，原因在於空腹時，胃部排空約1小時，益生菌能較快速到達腸道駐紮，達到整腸的作用；另一方面，不耐酸的益生菌產品不耐酸，則建議在飯前30分鐘或與飯中使用，其存活率較高。

不過，敖立燕說明，益生菌產品包裝上都有標示食用方法及適合時間，建議參考產品說明最為保險。

●益生菌不耐高溫 加熱沖泡會降低活菌數

然而，益生菌並不耐高溫，別把它當成沖泡飲品來喝。程涵宇說，益生菌受到高溫會抑制其活性，就失去了原有的功效。如果天冷不想喝冷飲，建議先放在室溫下稍微退涼，即使想加熱，也不要超過40℃，以免降低益生菌的活菌數。

●益生菌最好單獨服用 服用抗生素最好間隔2小時

假使在吃益生菌產品的同時，也使用抗生素，則會將吃進肚的好菌通通殺光，徒勞無功。敖立燕表示，抗生素的功能為抑制細菌的生長，針對不得不使用抗生素的人，建議使用益生菌產品時，必須與抗生素間隔2小時以上，否則會干擾益生菌的活性。

值得一提的是，益生菌產品與咖啡、汽水、含糖飲料或果汁等飲品一同食用，都會降低其活性；因此，益生菌產品最好單獨食用，僅配服常溫白開水就好。

●只吃菌不吃蔬果 依然無法達到保健效果

益生菌的補充固然重要，但敖立燕提醒，別忘了益生菌的食物「益生質」（Prebiotics），所謂的益生質指得是促進益生菌生長的物質，也就是益生菌最喜歡的食物「膳食纖維」（Dietary Fiber）以及「寡糖」（Oligosaccharide）等醣類食物，適量與益生菌一起服用，能增加益生菌的定殖存活機會。

因此，若只有補充益生菌，平時飲食卻少蔬果，沒有提供益生菌的食物，仍然無法讓益生菌充分繁殖，達到保健的好處。

●自製益生菌 應嚴格注意操作細節

近年來流行自製益生菌產品，許多人會購買優酪乳及牛奶，自行在家製作優格等益生菌食物，雖然方法沒有錯，但不少專家表示，自行在家培養菌種，難以達到安全的保障，反而因為操作上的限制，可能使菌種遭受破壞，危害食用的安全性。

自製益生菌時，應嚴格注意操作細節。(示意圖/常春月刊提供)

自製優酪乳或優格要特別注意益生菌的來源可不可靠、正確的做法為何，製作之後也必須迅速冷藏保存，且要盡快吃完。特別提醒的是，自己製作成優酪乳或優格的保存期限，仍和原來的乳品保存期限相同，切勿以為製成優酪乳或優格產品後的保存期限可拉長，它還是會腐壞的。

另一方面，自製優酪乳或優格在加熱時，要嚴格注意菌種的耐熱度，否則可能會殺死益生菌、減少益生菌的活菌數，還可能造成其他乳品成分發酵、腐壞。

●食用益生菌產品 避免油炸、燒烤物

油炸、燒烤等食物，都會使免疫系統的紊亂，進而誘發過敏反應，若與益生菌產品一同食用，反而削弱了益生菌的活性。而加工肉品因為含有致癌物亞硝酸鹽，其若在酸性的環境下，就成了致癌物質亞硝酸胺。因此，食用益生菌產品時，不要吃油炸、燒烤或是含有亞硝酸鹽的加工肉品，免得原本為了身體健康而補充的優酪乳、優格，反而成了毒害身體的幫手。

●加強益生菌的活性與數量 日常這些食物要多吃

益生菌利用蔬果的纖維繁殖，同時也可以生長有機酸，才能維持腸道的酸性環境。因為酸性環境是對抗壞菌最有力的武器，同時還能促進腸道黏膜細胞的正常代謝、維持黏膜屏障，對於人體免疫功能有好處。

相反的，蛋白質和脂肪則是壞菌喜愛的食物。程涵宇說，雖然蛋白質與脂肪是人體必須的營養素，但若過量食用，反而成為幫助腸道壞菌繁殖的兇手；另外，精緻澱粉、零食餅乾、蛋糕、麵包等，也會讓腸胃道的菌種變壞，除了使腸內環境惡化，同時也不利於益生菌的生存。

若要加強益生菌的活性與數量，程涵宇建議，日常飲食中，應經常攝取富含膳食纖維及果寡糖的食物，比如全穀根莖類、味噌湯、豆類、海藻類、蕈類、新鮮蔬菜及時令水果等食物，同時適量攝取蛋白質和脂肪，幫助益生菌在腸道的繁殖。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)