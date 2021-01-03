自己做生意賺錢跟當上班族周休二日哪個好？一名網友日前在PTT發問，說自己擺攤賣吃的，一天平均淨收入3千，月入9萬有比上班強嗎？引起網友討論。

這名網友在PTT八卦版表示，自己的工作是一個人擺攤賣吃的，賣的東西很便宜，包裝好賣出去就完成，備料6到7小時，擺攤3到5小時，客人都是排隊搶買，賣完收攤，平均一天淨收入約3千，拚一點可以再多賺1千，周休一日或不休，一個月淨利可以賺7萬5到9萬。

但他補充，這工作缺點是冬天很冷，洗碗會洗到手裂開，全程一個人，缺點是不能休息，收攤後也沒什麼自己的時間，工作的熱情來自於顧客互動，好奇問網友「這樣有比上班族強嗎？」

對此網友們留言，「如果淨利真有8萬左右可以了啦，一堆便利商店淨利都不到十萬了」、「累但值得，比23k責任制好多了」、「工時不長，很可以」、「賣吃的小店有做起來，絕對屌打大部份上班族」。

同時也有內行人分享擺攤經驗，「真的賺！以前我家附近賣鹹酥雞的買了好幾棟房子」、「我有朋友家裡自己擺水果攤，攤子不算很大，月營收100-150萬，淨利的話不知道」、「有聽過一個做紅豆餅的年輕老闆也是這樣，每天賣清晨到中午，收攤後煮料，只有假日請工讀一起幫忙，他說收入比上班多3倍」。

(中時新聞網)