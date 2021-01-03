元旦向防疫英雄致敬 也為臺灣祈福。（北市體育局提供／吳康瑋台北傳真）

「元旦萬步走，健康好采頭」已經連續第18年舉辦的元旦健走，在活動發起人紀政、王金平前院長、市長柯文哲的熱情帶動下，6000位民眾在臺北圓山花博廣場，全都戴上口罩用感恩的心，向「防疫有功的無名英雄」代表致敬，現場同時也以虔誠之心，為我們腳下這塊土地祈福。

送走被疫情搗亂全球的2020年，迎接否極泰來的2021年，在新年第一天即便戴上口罩，也要用健康萬步來展現為臺灣祈福的堅定意志。其中，以「向防疫有功的無名英雄」做為活動開場，既感人又窩心；活動壓軸的10萬元現金紅包抽出過程，則讓現場嗨翻天。

由希望基金會、臺北市政府體育局共同主辦，中華電信、中華郵政所共同贊助的2021元旦健走，在三太子「有行有保庇」全程見證下，與參與民眾先後漫步於公園綠地及基隆河畔，路線全程約7公里，從公園綠地到河畔風情一覽無遺。

會場中極受注目的參加者，是來自臺中、高齡99歲的林友茂長者，這位綽號「臺灣老頑童」的人瑞，已是連續第4年參與這項他認定十分有意義的活動。

活動現場還有新世紀文化藝術團的精采節目表演，以及現金大獎摸彩，讓參與民眾可以一邊欣賞表演，一邊期待幸運之神找上門，將大獎抱回家。另外，臺北醫學大學附設醫院也提供「防疫」及「保健」相關諮詢服務，讓參加民眾在2021年第一天，就留下全民團結的溫馨回憶。

希望基金會長年推廣全民健走，陸續也有其他縣市鄉鎮舉辦元旦健走，用健康萬步走來迎接新一年的到來，越來越多民眾也將元旦健走作為親友間新年第一天的健康聚會，健走早已成為國人熱衷的運動項目之一，提升自我免疫力，是對抗新冠肺炎的防護手段之一，規律運動則是提升免疫力的有效方式。體育局也呼籲民眾藉此養成規律運動的習慣，一起用運動精彩整個2021年。

(中時 )