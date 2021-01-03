教育部青年署推動各地青年壯遊點與鄰近學校合作，推出戶外教育方案，讓學生不只在教室中學習，更能實際走進戶外學習場域，結合五感體驗的融合學習，認識與探索臺灣在地的美好。

基隆海都青年壯遊點結合在地山海歷史與文化特色，與鄰近的深美國小合作推動「認識家鄉‧攜手共學─八斗子生態踏查暨淨灘活動」戶外教育課程，帶著學生走訪八斗子。學生們透過實際走入海洋認識潮間帶生態，並在潮境海岸淨灘的過程中，反思海洋環境維護的重要性。

戶外教育活動中，藉由解說的方式走訪八斗子老街，從地形地貌、建築特色與海岸線的倒退、傳統漁作與信仰的關係等多元主題進行導覽，使學生深度走讀社區，認識八斗子漁村的生活與產業變化。

為增添活動豐富性，基隆海都青年壯遊點與國立海洋科技博物館攜手合作，讓學生體驗海科館今年首度開發成功的「女巫島神秘事件簿」-「大魚咬‧尋祕寶遊戲包」活動，透過桌遊的尋寶方式，讓青年學生從遊戲中認識基隆的人文及產業特色。

基隆海都青年壯遊點理事長藍麗齡表示：「藉由八斗子的漁村導覽、淨灘、遊戲尋寶的教育活動設計，學生能更加了解漁村的文化歷史發展，在玩樂中學習許多海洋知識與在地人文特色。」

青年署透過壯遊點活動設計及與在地館所資源結合，讓學生親近海洋、認識海洋、喜愛海洋，進而實踐維護海洋生態永續環境。想知道更多青年壯遊點訊息，可至青年發展署官網（http：／／www.yda.gov.tw）及「壯遊體驗學習網」（http：／／youthtravel.tw）瀏覽！

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