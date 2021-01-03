難道真的笑貧不笑娼？許多小模、網紅一聽到有人想包養就把持不住，卻沒想到白白被人睡完，錢卻沒有拿到手。6名男子看準這些女生想「輕鬆賺大錢」的心態，將她們騙上床，並以對話記錄營造小模賣淫的證據，其中一名平時跑外送的淫狼，就靠這種手法爽玩4名小模。

據《自由時報》報導，這6名在台北市騙色的男子，利用LINE和小模談包養金額，並強調不是一次性的性交易，而是要中、短期的包養，還會先將上旅館的錢匯給小模。不過，這些行為都是他們計畫中的「製造證據」，證明小模有賣淫事實，讓她們將來發現被騙也不敢提告。

（圖／Pixabay Victoria_Borodinova）

不過一名展場小模終於鼓起勇氣提告，當時她被開的條件是每月30萬元，也有收到淫狼匯的旅館錢，但淫狼睡完她後以「月尾付結」作藉口，讓小模白白失身。另外一名「超胸狠」直播主則相信淫狼說的話，真的以為某位想要投資演藝圈的金主看上她，要用300萬元包她5天，所以也傻傻的被睡了。

報導指出，這6名淫狼中有1位是27歲的楊性外送員，他被警方傳訊時拿出手機裡落落長的對話記錄當證據，批評這些小模：「她們就是想要錢！」並坦承自己總共睡了4名小模。警方最後依照女方所述，朝詐欺罪方向偵辦。

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(中時新聞網)