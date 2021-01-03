元旦後開放萊克多巴胺（萊劑）豬肉進口政策，針對部分縣市要求萊劑零檢出，行政院宣布地方自治條例與中央牴觸者無效，行政院秘書長李孟諺表示，地方縣市政府如果執意強制開罰，對違法的行政處分，受罰的業者可提出行政救濟及國家賠償。不過，規範萊劑零檢出的新北市長侯友宜已宣示，力挺所有的公務人員勇於任事，掀起一波地方對抗中央的釋憲大戰。

原制定萊劑零檢出的台北市、新北市以及嘉義市府衛生局，均表態將持續落實檢驗食品是否含有萊劑，以及是否合乎食安法規範的容許值0.01ppm。不過地方衛生局也直言，在中央宣布地方自治條例無效後，執勤時若有業者違反「零檢出」規範，恐陷入罰則無法源依據的窘境，需待釋憲後才能有所依據。

台北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷指出，在中央未宣告地方自治條例有效之前不能執行，但抽驗工作不會停，即使萊劑未零檢出，也可能超過食安法的標準，只是「零檢出的相關罰則在哪裡，視後續釋憲是否成功。」

陳怡婷表示，稽查人員要負責宣導標示，還要輔導稽查，負擔繁重。（圖／黃耀徵攝）

新北市衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，目前稽查重點仍在業者是否配合朔源，提供上游單據、產地證明是否與實際販賣品項相符，若有標示不實，依據《食安法》可罰4至400萬元；至於地方自治條例針對萊劑要求「零檢出」，楊舒秦轉述，新北市議會將積極提出釋憲，而市府會按照原有的食安自治條例，要求九大業別標示是否含萊克多巴胺，全力守住新北市民的健康。

先前開出第一槍，嘉義市議會29日提出若「萊劑零檢出」自治條例遭中央駁回，將提出釋憲聲請。嘉義市衛生局食品藥物管理科長張育彰指出，如今稽查重點為業者的進貨憑證、朔源以及誠實標示；至於抽驗萊劑，目前依照中央訂定10ppb（即0.01ppm）標準，並根據食安法進行裁罰，萬一檢出萊劑量約1至10ppb，需向嘉義市政府法制科討論法源依據相關罰則。他坦言，目前中央逕行宣布地方自治條例「零檢出」牴觸憲法，因此未來法源的罰則在哪，恐陷入執法時的尷尬窘境。

據了解，目前地方政府針對食品安全條例訂有「乙型受體素（萊劑）零檢出」規定，分為「原訂」、「新增」以及「原訂後又新增相關規定」。其中，原訂有萊劑零檢出自治條例的包括台中市、台南市、基隆市、新竹縣、彰化縣及宜蘭縣；新訂萊劑零檢出條例的有新北市、高雄市、苗栗縣、花蓮縣及澎湖縣；至於原訂有相關規定，後又新增自治條例的則有台北市、桃園市、雲林縣、嘉義市以及台東縣。

行政院政務委員羅秉成表示，各縣市政府無論是原訂或在9月17日後修正發布動物用藥殘留標準後新訂的地方自治條例中，訂有萊劑零檢出者，與中央法規9月17日公告的是在安全範圍內可檢出明顯牴觸，因此自今年元旦起，原訂者函告無效，新訂者不予核定。

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(中時新聞網)