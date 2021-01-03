元旦起含萊克多巴胺的豬肉將可進口台灣，行政院長蘇貞昌院長4日將視察進口豬肉逐批查驗流程，確保進口肉品安全無虞。此外，地方政府也因應政策加強稽查，不過許多縣市都面臨稽查員不足，像是嘉義市總共9名人力，要稽查近三千家業者。把關民眾食安的第一線稽查員透露，平均工時都超過12小時，每天加班已是常態。

一名稽查人員透露查驗流程，到達現場後首先查看業者標示的肉品產地，要求業者提供購買憑證和單據、屠宰證明影本或是切結書，紀錄後進行下一步查核來源，「稽查時間完全看業者提供資料的完整性，一個地點至少要花兩小時，因為有時候店家很忙，有的則要等肉品來源的單據傳真，有時候一天就在等待中度過了。」

地方縣市政府因應萊豬進口政策制定相關稽查案因應，嘉義市衛生局食品藥物管理科長張育彰指出，嘉義市以衛生局自去年9月起便展開「加強稽查輔導」、「加強市場抽驗」，採取「明查暗訪」方式，除了有衛生局稽查人員抽驗外，「暗訪」另委請認證檢驗公司佯裝消費者自市面價購豬肉及其內臟進行瘦肉精檢驗，每月至少抽驗10件檢體，以「查、抽、驗、標、追、管、開」七項行動方案來替市民的食安把關。

張育彰說，嘉義市有近3千家販賣業者以及餐飲業，自元旦起提升稽查量能，原本一年稽查50件，今年元旦起將提升四倍至200件，除了「標示來源」外，「標示正確性」也是查核重點，首要以流通範圍廣的大賣場、美食街、傳統市場，或是校園周遭100公尺內的餐飲店等業者為優先稽查對象，有疑慮者將送至衛生局檢驗科實驗室，或是送至認證的實驗室查驗。

對於暴增的檢驗量能，許多第一線稽查員大喊吃不消，張育彰透露，每年中央給市府的專案就有三、四十件計畫，一件計畫又有好幾個細項，「以年節食品專案來說，當中包含稽查、抽驗，一年有三、四十個專案，抽檢量龐大，現在加上萊豬，很頭痛。」雖然中央因應萊豬進口，多給嘉義市三名稽查人力，加上市府原先的6名人力，但不到十名稽查員的編制仍不足應付稽查量能。

就連雙北也面臨稽查人力不足的情況，台北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，食藥科食安稽查員總共約60人，其中北市衛生局編制約30人、委外近20人、中央10人。「我們預估中央多撥10人才足夠」，陳怡婷指出，台北市食品販售業與餐飲業約29000家，由於而涉及業者的數量眾多，豬肉的加工產品更是分佈廣泛，今年目標要查訪6萬家次，全市業者至少訪查過兩次，因此稽查人力更顯不足。陳怡婷表示，稽查員一定要加班，每天有8小時在外面跑，回來還整理表單、在中央的系統上填單，加上整理隔天的資料，十分辛苦。

新北市衛生局食品藥物管理科長楊舒秦也表示，新北市約有1萬5千家餐飲業者，首要從高風險業者進行加強稽查，像是生產製造或販售量大、品項數多的業者，原本衛生局編制約37位稽查員，因應萊豬進口，中央編列給直轄市的人力增加10人，但新北市幅員廣大，稽查員加班早已是常態，仰賴市府跨局處食安聯合稽查小組分擔查驗量能。

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(中時新聞網)