「您好！我們是慈濟志工，今天跟基隆市政府為您送來了禦寒物資。」志工先問候街友，隨即送上禦寒的睡袋、圍巾、冬衣、暖暖包等物資，慈濟志工與基隆市政府於12月30日夜間，前往街頭為街友送禦寒物資，助其度過這波寒流。

依據中央氣象局預報，這波寒流12月30日報到，將影響到2021年1月1日，氣溫將瞬間下滑，寒流發威尤其風大有感，基隆市30日當天溫度驟降、強風陣陣，吹得下班回基隆的民眾個個拉緊衣帽，只想快快回到溫暖的家。

晚上八點基隆市區體感溫度僅有七度，二十八位慈濟志工與基隆市政府社會處婦幼及救助科許科長及二位科員一起走上街頭為街友們送上禦寒物資。

慈濟基金會表示，志工們長期關懷遊民收容中心，對街友並不陌生，但這次卻是基隆慈濟志工首次前往街頭為街友送物資，特別準備了睡袋、圍巾、厚外套、暖暖包等禦寒物資，因為新冠肺炎疫情關係，基隆市政府也特別為街友們準備了口罩。

慈濟志工黃秀燕表示，30日上午已先行詢問市府社工前幾日送暖路線，以免重複發送，也得知市政府30日晚間將再進行一次物資發放，慈濟長期與基隆市政府社會處多年的互動及協助，遂成就此次攜手關懷街友的好因緣。

出發前黃秀燕叮嚀所有志工，天氣冷要注意保暖照顧好自己，雖然這是第一次上街關懷遊民，但志工們長期關懷遊民收容中心，對街友並不陌生。街友大多睡在行人地下道、火車站下面的涵洞、文化中心的長廊，雖然下雨不會淋到雨、卻也是無法阻檔寒風。

有的街友能找到較溫暖的角落席地而睡，但大部份的街友只能將紙板鋪在地下，放上薄薄的被子或薄薄的睡袋，外加一把傘就這樣形成小小房間。

大部份的街友身上都只穿少少的，志工們趕緊送上厚衣服、厚外套，並為他們圍上圍巾，再加上送來較厚的保暖睡袋，讓露宿在街頭的街友們得以抵禦此波的寒流襲擊。離開前不忘再次叮嚀「這幾天有寒流一定要注意保暖，新冠疫情還在延燒一定要戴好口罩」

在探訪的過程中，也發現有其他物資需求的個別案例，志工也隨機應變、提供協助，甚至有街友面臨疾病就醫問題，志工也當場留下他的聯絡方式，以利後續協助，30日晚上，總計關懷了二十五位街友，未來也將持續關懷及提供協助讓街友們有機會翻轉人生。

(中時 )