文蛤，俗稱蛤蜊，主要生長在潮間帶或淺海沙質地，鹽度條件為鹹水到半鹹水之間。不管是清蒸、炒菜、煮湯都十分鮮美，烹調方式多元且採買容易，是台灣料理中常見的海鮮之一。而在料理文蛤時最讓人困擾的就是吐沙吐不乾淨的問題，其實只要掌握重點，就能讓文蛤順利吐沙、輕鬆完成料理。

文蛤屬於濾食性動物，透過進、出水管的生理構造進行攝食與呼吸，常能觀察到的吐沙以及噴水其實就是文蛤的呼吸運動，每一次呼吸，都會伴隨著沙粒進出。

料理前提供乾淨而適宜的水讓文蛤順暢呼吸，即是為達到順利吐沙、稀釋原本蛤蜊體內的顆粒雜質的一種措施。

要讓文蛤順利把沙吐淨，以下三重點最為重要：

●調整鹽度：

台灣養殖文蛤的鹽度環境約為18-20ppt（鹽度，指每1公升水中含18-20g鹽），只要稍微計算一下添加的鹽量，讓文蛤浸泡在此鹽度，就可以幫助提升文蛤的呼吸作用並順利吐沙。

●控制水溫：

一般來說，文蛤活動最活躍的水溫範圍在攝氏16-27度，掌控溫度變化能使吐沙更順利。

●降低干擾：

選擇盆底寬大的容器平鋪文蛤，泡文蛤的水量稍微蓋過文蛤即可，吐沙過程中避免晃動或搬移水盆，打造越相似潮間帶的生長環境，吐沙效果就越佳。

如果你也常為吐沙煩惱，不妨下一次試著調整水的鹽度、溫度，並且把文蛤放在旁邊靜置一段時間，千萬別去打擾！很快地就能擁有新鮮又美味的食材，煮出一桌豐富的文蛤佳餚囉！(編輯梁惠明)

(中時新聞網)