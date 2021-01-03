民進黨政府開放萊豬進口，外界推測台灣預期可以換得談判台美BTA（雙邊貿易協定），但最新消息指出，美國商務部將針對台灣輸美的輪胎課徵較高的反傾銷稅率，對此，有粉專譏諷，沒想到進口萊豬先換來傳產的反傾銷稅，真的是「台美關係有史以來最好」！

據《工商日報》報導，美國商務部針對從台灣、南韓、泰國及越南外銷美國轎車胎（含輕卡車胎）反傾銷調查，於去年12月30日做出初判結果，台灣輪胎廠意外擬被課徵較高的反傾銷稅率，包括正新橡膠52.42％最低、南港輪胎98.44％最高。

對此，粉專「一級嘴砲技術士」今在臉書表示，說個笑話：「台美關係有史以來最好」咱們還不知道萊克多巴胺美國豬肉能換來什麼，總之先換來傳產的反傾銷稅，第一個倒楣的就是台灣的輪胎業。

該粉專更直言，明天股市開盤，手中握有正新（2105）和南港輪胎（2101）的自己罩子放亮一點。

對於台灣輪胎輸出美國恐被課以較高稅率，《中央社》報導，經濟部貿易局1日表示，「會協助業者因應後續調查程序，將邀集相關公會與業者研商討論，協助爭取有利結果」。

(中時新聞網)