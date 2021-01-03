前高雄市長韓國瑜岳父、雲林縣前議員李日貴1日病逝，享壽85歲，家屬低調在西螺老家治喪，雲林縣長張麗善及政壇人士，均前往李家致意。國民黨主席江啟臣透過文傳會，對李日貴去世表達哀悼與敬意。

江啟臣表示，李日貴早年擔任多屆雲林縣議員，子女接班後表現也極為優秀，對雲林縣地方建設卓有貢獻。向李日貴先生的奉獻表達敬意，也向李的家人致上最深哀悼。

李日貴最近身體狀況漸走下坡，住院期間家人細心照護，元月一日病況直轉直下病逝，家人將李日貴移回西螺埔心老家低調治喪。

(中時 )