「電音天后」謝金燕（姐姐）16日將在台北小巨蛋舉辦「謝金燕2021 TURN口罩世界巡迴演唱會」，隨著開唱進入倒數計時，謝金燕也緊鑼密鼓地閉關排練，不過謝金燕今（3日）卻傳出吞嚥時有異物感，感覺有東西卡在胸口下不去，對此，謝金燕經紀人球球也向媒體證此事。

46歲謝金燕向來是跨年晚會壓軸的收視保證，不過她今年遺憾缺席，專心準備16日的「謝金燕2021 TURN口罩世界巡迴演唱會」，這也是謝金燕第3度攻蛋，不過謝金燕今卻傳出吞嚥時有異物感，感覺有東西卡在胸口下不去。

謝金燕向來是跨年晚會壓軸的收視保證，不過她今年缺席，專心準備16日的演唱會。（圖／本報系資料照片）

對此，根據《TVBS新聞網》報導，謝金燕經紀人球球證實了這件事，所幸目前的狀況已舒緩許多，也會注意謝金燕不要太晚進食，同時，經紀人也指出，等到元旦連假結束後，將安排謝金燕到醫院檢查。

謝金燕為了在演唱會能親近歌迷，已和團隊發想精采內容，打造有延伸台的鑽石型舞台，另外，在曲目編排方便，則會演唱招牌電音舞曲以及抒情經典作品等等，而謝金燕也準備好在演唱會上分享新歌，給歌迷大大的驚喜。

(中時新聞網)