日本女星澤尻英龍華(沢尻エリカ)當年因多國混血精緻臉蛋，而被相中出道，19歲演出經典日劇《一公升的眼淚》，我見猶憐的氣質與精湛演技，讓她紅遍亞洲，只是澤尻英龍華之後負面新聞頻傳，前年11月更因藏毒被逮，去年2月依違反《藥物管制法》被判1年6個月有期徒刑，得緩刑3年，沉寂1年的現在，澤尻英龍華爆出正積極學習中文，將循毒前輩酒井法子套路，轉戰大陸市場。

澤尻英龍華因混血兒血統生得精緻亮麗，小學6年級就被相中當上雜誌模特兒，17歲便正式進入演藝圈，2年後以日劇《一公升的眼淚》罹癌女主角大開星途，但也開始她在幕前毫不修飾的叛逆人生，多次被爆公開活動上態度差、耍大牌，2009年原東家以「有重大違約事由」，跟澤尻英龍華解約，直至隔年她在西班牙成立個人工作室，才全面回歸，沒想到2019年她推出生平第一部主演的大河劇《麒麟來了》，同年11月她卻因持毒被警方逮捕，自宅各處都藏有非法藥物，經檢驗也確認她自19歲吸毒至今，對大麻成癮。

澤尻英龍華隊對於遭控訴罪刑坦承不諱，但在庭上表示後悔，更說吸毒代價很大，「我認為沒有復出的資格」，而自被判緩刑後，她神隱至今，據《東京體育報》報導，澤尻英龍華目前跟媽媽、哥哥同住，多數時間宅在家，傳出她積極學習外語，除了英文之外，更特別學中文，被報導是想循同樣染毒毀星途的酒井法子模式，轉往大陸發展。

據悉，澤尻英龍華這次持毒被捕，應是她入行以來最大的波折，形象盪到谷底，要再演出電視劇不太可能，即使能重返日本演藝圈，頂多只是客串影視作品或演舞台劇，因此澤尻英龍華被推測往海外發展機會較高，而日前盛傳Netflix夯劇《AV帝王》第二季，開出一集80萬片酬邀她加盟，但目前此事還未被證實。

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(中時新聞網)