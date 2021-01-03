國內今新增4例新冠肺炎境外移入病例，中央流行疫情指揮中心今（3）日下午2時將召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明相關疫情。對於越南又出現1名台灣「輸出」案例，指揮中心可望一併說明。

指揮中心統計，國內目前累積812例確診，分別為717例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、682人解除隔離、其餘住院隔離中。

(中時新聞網)