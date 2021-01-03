日前傳出北部有便當店，因為標榜使用國產豬肉，宣布將調漲便當價格。台南市政府農業局3日指出，目前南部豬價平穩，供應穩定，籲有心人不要刻意炒作，台南市政府也將要求消保官不定期稽查，確保消費者權益。

台南市政府農業局以中央畜產會提供的數據說明，目前毛豬平均交易價格在每公斤70元上下，尚屬正常價格。比較去年與前年8月的交易價格高點為每公斤79元，目前的豬價尚屬合理。農委會也已公開說明，在春節前，會盡量將交易價格調控在每公斤75元以下。

台南市政府農業局認為，過去在毛豬交易價格高點時，便當或小吃業者也沒有調漲售價，可見漲幅仍在業者可接受範圍，如今豬肉成本沒有過去高，部分業者卻將餐點漲得比過去高，確有不合理之處。

此外，根據往例，進口豬肉從下訂、裝箱到抵達港口清關，前後需要至少3個月的時間，所以萊豬雖然從今年元月正式開放，但最近抵達台灣的北美豬肉，是在3個月前訂購，就算比較便宜，也不可能突然大量進口，對市價影響有限。台南市政府農業局認為，近期豬肉價格微幅上漲，應與台灣推廣成功、民眾食用需求增加有關。

台南市政府近期將請消保官嚴格稽查，如發現哄抬情事將移送公平交易委員會調查，也請民眾如果發現不合理的漲價，盡快向台南市政府檢舉，市府將嚴查聯合哄抬，維護市場秩序，確保消費者與業者的權益。

(中時 )