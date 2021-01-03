連假過後，不少家庭就會上演賴床大戰，尤其孩子屢叫不聽，常常一大早就親子反目，長期下來容易發展成孩子拒不上學的棘手問題。日本抗老化醫學會專科醫師本間良子與醫學博士本間龍介，在《孩子怎樣也講不聽？原因竟然是腎上腺疲勞！》一書中提到，賴床除了因為睡不夠或是不想面對生活的心理狀態外，深層原因還跟腎上腺功能有關。到底是甚麼樣的機制連結？以下為重點書摘：

孩子拒不上學，大家首先想到心理問題，找學校導師想辦法、請諮商中心開導，別說是悖離了真正原因，連想都沒想到「腎上腺疲勞」這回事，還怪罪孩子「意志薄弱」，或擔心「該不會是得憂鬱症」，甚至把矛頭指向同儕，懷疑孩子是否與同學不和？

家長和老師盡往自己所能理解的範圍找原因，孩子心性單純，被問到：「你是不是在學校遇到問題？」「你和同學還好嗎？」他們很容易被誘導，往這些方面去附會。大人於是憑著孩子模糊曖昧的記憶開始過度解讀，「一定是○○○對他說了過分的話」，斷定孩子遭到霸凌，誤會逐漸擴大，本來沒有的事，卻被強化成心理問題，最後真的成了心病。

等一等！問題不就是早上起不了床嗎？

腎上腺分泌的可體松會幫助身體在早晨清醒，所以腎上腺一疲勞，早晨該起床的時間往往爬不起來。健康人體的可體松分泌規律是：早晨四到六點開始增多，八點左右分泌量達到高峰，然後漸次下降，半夜到清晨四點左右降至最低。

這一分泌規律稱為「晝夜節律」（Circadian Rhythm，又稱生理節律、概日節律、日夜節律）。可體松的分泌在早晨逐漸增多，人便清醒過來，夜間分泌量降低，身體於是進入休息狀態。

但是腎上腺疲勞會造成生理機能衰退，分泌規律錯亂。白天活動量大，人體本該旺盛分泌可體松，可是「晝夜節律」錯亂的人卻催不出濃度，整日昏沉無力。到了應該減量的夜晚，可體松還是持續分泌，相對上來說，夜晚的分泌量反而顯得偏高，因此難以入眠。這麼一來，腎上腺即使入夜也得不到休息，只會日益疲憊，漸漸的，早上爬起不來，終於陷入無休無止的惡性循環。

要切斷這一惡性循環，就必須讓腎上腺充分休息，然後重新建立白天晚上弛張有時的開關機制。但是不懂得箇中玄機的父母，卻只是一味責怪孩子早上起不來、晚上不睡覺，早晚都在催孩子快起床、快睡覺。

● 腎上腺疲勞與「上咽喉炎」的驚人關連

引發腎上腺疲勞的原因之一，與近來備受關注的「上咽喉炎」大有關係。上咽喉發炎的孩子，早上多半起不來。人體發炎時，腎上腺會分泌可體松協助滅火。上咽喉發炎自然會刺激腎上腺分泌可體松，而萬一形成慢性發炎，可體松被迫時時分泌，終會累垮。不幸的是，上咽喉慢性發炎的孩子正日益增多。

預防慢性上咽喉炎，不讓自己感染當然很重要，而萬一感染，也要徹底治療，終結感染。平日務必充分攝取營養，把免疫力鞏固起來。此外，習慣用口不用鼻的「口呼吸」，會造成乾空氣經由嘴巴直接吸入鼻咽腔，容易引發上咽喉炎。

至於是否罹患上咽喉炎，上醫院檢查最確實。家長帶孩子就診前，可以先自行初步判斷孩子是否罹患慢性上咽喉炎。方法是檢查孩子的肩頸肌肉是否僵硬？如果組織發炎，周邊肌肉都會緊繃。有慢性上咽喉炎的人，多數可見肩頸部僵硬。從耳朵下方經過側頸部，延伸到鎖骨的「胸鎖乳突肌」，左右兩邊各一，按壓會疼痛的人，有上咽喉炎的可能性高。

孩子除了喜歡賴床，如果還持續出現以上列舉的諸多不適症狀，就要懷疑有慢性上咽喉炎。（編輯梁惠明）

《孩子怎樣也講不聽？原因竟然是腎上腺疲勞！》書封。(圖/新自然主義提供)

(中時新聞網)