挪威首都奧斯陸附近日前發生土石流掩埋住宅事件，搜救行動持續進行，當局表示，救難人員今天發現了第4具遺體，並繼續搜尋仍然下落不明的6人。

首都奧斯陸（Oslo）東北25公里的阿斯卡（Ask）上個月30日凌晨發生山坡崩塌掩埋民宅，目前搜尋與救災行動仍在進行，挪威國王哈拉德（King Harald）預定今天前往災區探視。

事發的阿斯卡地處偏涼，白雪覆蓋，一天之內發現3名罹難者後，警官哈默（Knut Hammer）在記者會中表示，「我們又發現另一具遺體，與第3名死者出自同一地點」。

警方今天確認了昨天發現的首位罹難者身分，是31 歲的蓋厄諾倫（Eirik Gronolen）。目前尚未確認其他3名死者姓名。

警方也指出，土石流事故中另有10人受傷，1人傷勢嚴重已於災後即刻轉往奧斯陸治療。

山坡地崩塌時，一些住宅掩埋在泥土堆裡，有的斷成兩截，有的則處於土石流造成的崩塌口上顫顫巍巍，其中幾棟後來還從邊緣上滑落下來。

土石流摧毀了幾棟房舍，另外一些房子則挪移了數百公尺。

今天稍早當地警長表示，有些建築內有部分保持完整，仍存有呼吸空間，希望有些人能因此倖存。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100103

(中央社)