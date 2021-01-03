朱茵和蔡少芬是圈內著名好閨密，兩人更曾在1995年的《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》、《西遊記大結局之仙履奇緣》飾演「紫霞仙子」和「鐵扇公主」，至今仍成為影迷心中的經典，日前，兩人相約一起慶祝新年，並留下合影，粉絲驚嘆26年都沒變，還是一樣美麗。

朱茵開心在微博寫下「祝福2021，新年快樂，身體健康！」並曬出多張和蔡少芬合影，兩人凍齡美貌立刻引起網友關注，只見她們看起來脂粉未施，但皮膚依舊緊緻無瑕疵，臉上根本看不出歲月痕跡，完全不像已年過45歲，仍保有少女般的顏值。

朱茵同框蔡少芬，美貌依舊。(圖／翻攝自微博)

朱茵飾演的「紫霞仙子」和蔡少芬飾演的「鐵扇公主」，至今仍為經典。(圖／翻攝自東網)

網友也大讚兩人和26年前的「鐵扇公主」、「紫霞仙子」一模一樣，都沒有什麼變化，「歲月不敗美人，美人依舊」、「不化妝都那麼美」、「 這幾張好有靈氣」。其實，朱茵、蔡少芬和陳法蓉、洪欣曾因港式口音的普通話，鬧出不少笑料，被封為「港普F4」。

而她們私下感情也相當要好，三不五時就會聚會，相識20多年感情依舊深厚，更經歷過彼此的低谷和成功，而因為四人的個性很相近，都是為人爽快直接、心地善良，所以私下都可以暢所欲言，經常互相挖苦或開玩笑，但都不會放在心上。

(中時新聞網)