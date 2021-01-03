屏東一名張姓男大生，趁著教室內同學上課之際，竟異想天開暗中拿手機竟持手機偷拍女同學裙底內褲以及隱私部位，事後還大膽截圖上傳到國外知名色情網站供人觀看，女方友人事後告知她成了知名「盜攝女主角」，女大生立刻上網查看，當起氣得發抖，立即向檢方提告，屏東地院判張姓男大生依妨害秘密等罪併處6個月徒刑，得易科罰金及上訴。

根據判決書記載，張姓男大生於民國106 年9 月間某日，在學校教室內，以手機開啟錄影模式，上課時偷錄竊錄同班女同學內褲以及身體隱私部位，但惡劣的是，張男盜攝後不久之，竟然將錄影存檔，擷下24張猥褻影像後，上傳至國外「xhamster」色情網站供人觀覽。

女同學在不知情狀況下，某天遇到有人告知她已經成為色情網站上的「盜攝女主角」，經過她上網確認後，竟然發現自己竟然在教室內遭到偷拍，一怒之下直接到屏東地檢署提告。

檢方立刻指揮檢察官指揮屏東縣警局，在109 年4 月15日13時20分許，前往張姓大生住處將其拘提到案，並在行動電話內發現盜攝影片等證物。

屏東地院審理後，張男僅為滿足一己之私慾，私自以行動電話竊錄告訴人之身體隱私部位，又明知網路散播之效應迅速、廣泛且影響深遠，仍將錄影畫面擷圖上傳給網友觀覽，破壞社會秩序、善良風俗，亦嚴重侵害女方個人隱私，造成告訴人心理恐慌及不安全感，身心備受煎熬，因此判張男犯竊錄身體隱私部位罪，處有期徒刑2個月，又犯散布竊錄身體隱私部位內容罪，處有期徒刑5個月，應執行6個月徒刑，得易科罰金。

(中時新聞網)