今明兩天回暖全台高溫20度以上，周二東北風增強轉雨，周四起寒流南下，氣象專家吳德榮表示，這波寒流是濕冷，台北低溫10度以下，比上一波感受更冷、更難熬，時間落在周四到周六這3天，其中周五最寒冷，氣象局表示，周四到周六全台低溫回到11度到14度左右。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，明天(4日)鋒面接近，北台雲量略增，桃園以北偶有零星短暫雨，其他地區晴朗，早晚微冷。周二、周三(5、6日)開始鋒面及東北季風影響，北台轉濕涼有雨，東半部也有下雨。

吳德榮說，最新歐、美模式模擬，周四至週六 (7至9日)寒流等級的冷空氣南下，濕涼轉濕冷，其最低氣溫比上一波乾冷的強寒流高1、2度，但帶來的濕冷天氣，感覺上會更冷、更令人不適，且這波水氣較厚，3000公尺以上高山，像是合歡山的降雪機率就高，2000公尺的太平山等也有機率降雪，大屯、七星山是在周五(8日)最冷時到達降雪臨界條件，但模式仍在調整，應繼續觀察。

中央氣象局表示，周四至周六（7日至9日）冷空氣進一步增強，達到強烈大陸冷氣團等級，從周二、三起，氣溫逐漸下降，北臺灣轉涼，周四至周六感受較明顯，各地天氣較冷，強烈大陸冷氣團影響期間，各地低溫回到11度到14度左右，然而冷空氣強度仍有變動空間，同時這波水氣較多，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區雲量也會增多。

最新(2日20時)歐洲模式模擬，周五(8日)強冷空氣達「寒流」強度(左圖)。同時地面預測圖(右圖)顯示，降雨範圍較上一波乾冷「強寒流」大。

(中時新聞網)