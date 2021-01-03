北海道日本火腿鬥士隊外野手西川遙輝去年12月透過「入札制度」挑戰大聯盟，今（3）日上午7點是最後期限，結果未能與任何一支美職球隊達成協議，宣告入札失敗，只能留在母隊繼續效力，去年廣島鯉魚隊內野手菊池涼介也遭遇相同的情形。

西川遙輝去年是火腿隊的隊長，上個球季打擊率3成06、全壘打5支、打點39分，盜壘42次則排名太平洋聯盟第2位，主要擔任第1棒開路先鋒，表現也一直很穩定。不過受到新冠肺炎疫情影響，美職自由球員市場活動停滯不前，連帶使得西川乏人問津。

28歲的西川遙輝得知入札失利後表示：「很多事情如果沒有去做根本不知道會有什麼結果，我相信自己的才華和能力，也想試一下大聯盟對我的評價？即使環境和條件對我不利，我都一直抱著希望，我很慶幸曾經試圖挑戰過大聯盟。」

西川遙輝的隊友、先發投手有原航平日前已入札成功，今年將加盟德州遊騎兵隊。西川說接下來會整理一下失望的情緒，並與火腿隊談續約，好好準備今年球季。

西川遙輝是在2010年以選秀第2指名加盟火腿隊，2012年升上一軍，2016、17年連莊最佳九人獎（外野手），2017-19年金手套獎3連霸。生涯打擊率2成86、全壘打51支、打點346分、盜壘成功287次，獲得洋聯盜壘王3次（2014、17、18年）。

(中時 )