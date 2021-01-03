外送員不好當，除了風雨無阻之外，最害怕的就是遇到「奧客」。一名女外送員分享自己外送時遇到的奇葩事蹟表示，她凌晨3點多，頂著12度的低溫外送540元的餐點，沒想到餐點送達時，客人竟拿給她一包全是1元的硬幣，讓她當場崩潰，直呼太扯了！
這名女外送員3日在臉書社團《基隆人》發文指出，外送基隆本身就是高難度的區域，遠距離加上下雨，真的很辛苦，今天凌晨3點17分，她提早抵達送餐地點，兩個酒氣很濃的小男生提著一袋東西下樓取餐，她接手時覺得很重，低頭一看才發現竟是540元的1元硬幣。
女外送員看到後當場大崩潰，內心忍不住抱怨「銅板沒關係，但全是一元不會太扯嗎？」她只好在12度的寒夜下數硬幣，花了將近30分鐘，而且還少10元，讓她超級心寒：「冷的不是天氣，而是這兩位的行為」，讓她開始懷疑她工作的初心是否要改變了。
貼文一出引起大批網友議論，紛紛回應「該公告這種奧客的地址為外送雷區」、「應該錢算完再給餐，太可惡了」、「這真的太惡劣了」、「外送員太辛酸了」。
(中時新聞網)
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