民進黨政府開放萊豬進口，外界推測台灣預期可以換得談判台美BTA（雙邊貿易協定）。但不料有消息指出，美國將對台灣輪胎相關產品，課徵極高的反傾銷稅，稅率為52.42%到98.44%不等。對此，藥師林士峰直言，他不明白，台灣都已經不顧民意進口萊豬，為何美國人要對台灣輪胎課徵重稅？

美國商務部針對從台灣、南韓、泰國及越南外銷美國轎車胎反傾銷調查，12月30日做出初判結果，台灣輪胎廠意外擬被課徵較高的反傾銷稅率，包括正新橡膠52.42％最低、南港輪胎98.44％最高；另在加權平均後，建大工業、華豐橡膠及泰豐輪胎等三家的反傾銷稅率均為88.82％，恐將對台灣輸美輪胎造成重大衝擊。

對此，林士峰2日在臉書表示，雖不知道現在台美的關係是不是史上最好的時刻，「但是可以確定的是，我們的反傾銷稅被課得最重」，如果貿易關係是需要兩邊互相，不明白我國逆著民意進口萊豬，為何美國仍然對我國輪胎業課重稅？

網友們也留言回應，「因為軟土就會被深堀」、「原來萊豬換到要被課重稅，相信政府一定會有一套自圓其說的講稿，把責任又推到不相關的事情上」、「不知道 吃完能不能改成第51州 : 萊特多巴灣」。

我是不知道現在台美的關係是不是史上最好的時刻 但是可以確定的是，我們的反傾銷稅被課的最重.... 如果說貿易關係是需要兩邊互相， 我不明白，我國逆著民意進口萊豬，為何美國仍然對我國輪胎業課重稅？ ---------分隔線-------... 由藥師林士峰發佈於 2021年1月2日 星期六

(中時新聞網)