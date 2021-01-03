警方逮捕嫌犯並起出犯案用的刀具。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真）

雙方相約在三重區環河北路三段一處社區大樓前談判。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真）

23歲黃姓男子日前上網訂購12只名牌包，疑其中摻有A貨，與賣家用電話協調後續付款事宜時，不料，一旁正在喝酒的賣家老公突然搶過電話嗆聲「不然過來談啊」，今（3）日凌晨4時許，黃男立即揪7名友人前往賣家三重區住處理論，一見賣家老公及另2名友人下樓，眾人立刻持刀揮砍，導致3人腹部、腿部及背部有多處刀傷，經送醫後皆無生命危險，目前警方已犯案8人全數逮捕，將釐清案件發生原因。

據了解，曾姓女子經營網路拍賣工作，而賣家老公張男（34歲）與林男（34歲）、羅男（28歲）2名友人當時在家中喝酒，張男聽到妻子電話與對方討論皮包的真偽及價格時，懷疑妻子遭到欺負，立即搶過電話怒嗆對方 「不然過來談啊」，雙方相約在三重區環河北路三段的住處外談判。

今天凌晨4時許，黃男找來7名友人分乘4車前往談判地點，雙方見面後，連一句話都還沒說，8男立即拿出預藏的折疊刀和開山刀向對方揮砍，張男及2名友人被砍倒地，8人立即駕車逃離現場。

警方獲報到場後將受傷的3人送醫，張男腹部及腿部刀傷，送新光醫院診治；而林男及羅男則腿部輕微刀傷送台北馬偕醫院診治，皆無大礙。警方成立專案小組追緝犯嫌，分別在台北市、萬華及蘆洲陸續將8人逮補到案。

黃男到案後供稱，花20萬元購買12只名牌包，發現其中摻雜A貨，其實並不是在意買到A貨，只要價格上再做調整就行了，不滿的是大過年就被胡亂嗆聲，氣不過才會相約談判。警方目前已將8人帶回偵訊，將釐清事件原因及動手砍人犯嫌，訊後依以殺人未遂、傷害及聚眾鬥毆等罪送辦。

(中時 )