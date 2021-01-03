桃園八德車禍，機車闖紅燈遭轎車當場撞上，女騎士噴飛半空中呈現「大字型」後墜地。（照片截自臉書社團《爆料公社》）

桃園市八德區2日上午發生驚悚車禍，網友分享一段行車記錄影片，只見一名婦女騎著機車，不顧前方路口是紅燈，仍加速騎過去，下一秒就被綠燈直行轎車狠狠撞上，不但當場發出「哐」的劇烈聲響，女騎士更噴飛半空重摔落地，畫面十分驚悚。不過眾多網友看了影像，直呼「汽車好衰」、「被三寶神主牌擊落了」！

有網友在臉書社團《爆料公社》貼出一段18秒影片，並說明「會飛的阿桑，桃園轉貼自殺式無差別攻擊！警察秒出現！」。只見影片中前方路口明明是紅燈，但一名戴著紅色安全帽、身穿紅色花外套的女騎士，卻迅速從拍攝影片的車輛右側向前直直衝出，絲毫沒有要減速的意思。

就在她衝到路口時，一台綠燈直行轎車突然出現，當場撞上發出「哐」的劇烈聲響，女騎士更是噴飛半空中，整個人呈現「大字型」後墜地。巧合的是，車禍發生後，立刻有一名員警從路旁現身處理。

影片曝光，眾多網友看了直呼：「開車的駕駛真衰，被三寶神主牌擊落了」、「衰小的汽車駕駛」、「撞擊的聲音聽的真爽」、「移動式神主牌，替車主默哀」。

據ETtoday報導，轄區警方表示，事發地點在桃園市八德區國道3號下方平面道路，時間是2日上午7時許，年約60歲的郭姓婦人疑因闖紅燈被撞飛，送往醫院救治緊急處理後已轉往林口長庚，暫時沒有生命危險，但仍須住院觀察。至於整起車禍肇事相關責任歸屬，仍有待釐清。

(中時新聞網)