Beautiful from beginning to end. pic.twitter.com/CBYYV9rBLg — Philadelphia 76ers (@sixers) January 3, 2021

看來七六人本季真的不太一樣了！靠著班西蒙斯拿下15分、12籃板及11助攻的本季首次大三元，這也是他生涯第29次，帶起七六人全隊6人得分上雙的平均火力發揮，七六人終場127比112輕取來犯的黃蜂，5勝1敗戰績獨居東區首位。

七六人從一開賽就給黃蜂下馬威，靠著托必亞斯哈里斯、塞斯柯瑞與恩比德等人火力，很快就取得15分以上領先優勢，儘管黃蜂也有洛席爾、海沃德兩名射手開火，卻始終無法縮小差距到個位數，七六人就以一路領先之姿直到比賽結束。

除了班西蒙斯大三元演出，托必亞斯哈里斯也拿24分，外加9籃板、6助攻、4抄截、3火鍋，表現相當全面，塞斯柯瑞21分，恩比德19分、14籃板，米爾頓替補貢獻18分，丹尼格林13分；黃蜂則以洛席爾35分最高，海沃德20分。

原本今天賽前七六人跟溜馬、魔術、老鷹同以4勝1敗並列東區第1，沒想到溜馬102比106輸給尼克、魔術99比108不敵雷霆、老鷹91比96輸給騎士，也讓擊敗黃蜂的七六人，獨自以5勝1敗獨居東區第一席位，接下來就看他們能待多久。

(中時 )