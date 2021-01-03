「喬丹告喬丹」纏訟多年的侵權官司又有新一步進展，根據最新的2020年12月30日上海第二中級人民法院判決，「喬丹體育」必須賠償精神撫慰金30萬人民幣與訴訟支出5萬人民幣(約台幣150萬)給原告「麥可喬丹(Michael Jordan)」，並且公開道歉、澄清兩者毫無關係。

黃蜂老闆麥可喬丹自2012年提告大陸品牌「喬丹體育」侵權，歷經兩度敗訴而成為業界知名的笑話，北京法院採信被告的理由「喬丹為常見姓氏，不為麥可喬丹所獨有。」然而情勢從2016年底開始變化，最高院首次做出對麥可喬丹有利的判決。

「喬丹體育」去年4月公告，由於註冊超過5年的商標已經超過追訴期(2000年開始用)，只有近年新設計的商標被撤下，原有的「喬丹體育」都沒受到影響。

直到12月底，上海法院認為「麥可喬丹」是享有高知名度的人，「喬丹體育」不僅註冊了他的中文名，還連帶註冊「23號」與喬丹兩個兒子的姓名，侵權意圖明顯。在判決中要求「應以合理的方式標明品牌與麥可喬丹本人毫無關聯」，換言之，要讓所有人知道這只是山寨品牌。

最新判決讓大陸球迷相當高興，有人說小時候購買的「喬丹鞋」長大才知是山寨的不值半文錢。類似的侵權官司還有很多，大陸本土的運動員姚明、易建聯也吃過相同的虧。法院表示原告(麥可喬丹)只想取回商標權，表明不會求償經濟損失，所以只判賠精神撫慰金。

(中時新聞網)