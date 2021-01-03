新北市副市長謝政達今（3日）上午10時許前往中和家樂福視察賣場豬肉品產地標示及供貨銷售情形。（葉書宏攝）

新北市副市長謝政達今（3日）上午10時許前往中和家樂福視察賣場豬肉品產地標示及供貨銷售情形。（葉書宏攝）

不配合萊豬藍營首長恐遭「撤職」 謝政達：標示萊、非萊並無牴觸

中央政府自今年元旦起開放含萊克多巴胺豬肉進口，國民黨前立委陳學聖指出，藍營縣市長不配合中央萊豬行政命令，有可能會被送監察院彈劾，再送懲戒法院「撤職」。對此，新北市副市長謝政達今（3日）強調，標示萊豬、非萊豬，與中央並沒有牴觸。

謝政達由經發局長何怡明、衛生局長陳潤秋、中和區長賴俊達、新北市議員金瑞龍等陪同，今（3日）上午10時許前往中和家樂福視察賣場豬肉品產地標示及供貨銷售情形。

謝政達表示，新北市原來就有食安自治條例，另外，剛剛視察是看財政部的平台標示萊豬、非萊豬，與中央要求不可含有萊克多巴胺，並沒有牴觸，會持續加強稽查，並沒有違背中央法令。

至於，新北市議會去年通過萊克多巴胺「零檢出」，謝政達說，行政院雖然不同意，認為有牴觸，後續會朝由新北市政府提出行政訴訟，抑或是由議會直接提出釋憲，朝這方向努力，持續和議會溝通。

金瑞龍則表示，「支持透過議會提出釋憲。」他強調，目前要求業者標示含有萊克多巴胺或不含有萊克多巴胺，標示清楚、生產履歷部分，中央與地方並無牴觸，僅有「零檢出」部分中央不同意，為保障民眾食安權益，支持透過議會提出釋憲。

(中時 )