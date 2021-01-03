2021年世界羽聯巡迴賽這個月重啟，將在泰國曼谷連續舉辦三站賽事，由於抵達後需要先隔離14天，台灣好手們今天啟程，戴資穎和團隊也全副武裝穿上完整的防護衣，希望可以平安順利完成這次出國奮戰。

這次出發前幾天，戴資穎透過臉書感性發文，表示自己要在疫情尚未穩定的情況下，離開家園奮戰，一路陪著她的團隊也毫不猶豫地繼續和她出國奮鬥，她也絕對不會放棄，持續朝創造更多好成績努力，一行人除了口罩、護目鏡基本防護措施，也著裝整套防護衣，盡力減少感染風險。

這個月在泰國的三站賽事，依序是1月12日登場的YONEX泰國公開賽，1月19日開打的豐田公開賽，兩站賽事攸關1月27日點燃戰火的年終總決賽參賽資格，各國好手無不摩拳擦掌，也想透過這些賽事找回比賽感覺，除了戴資穎，「寶島一哥」周天成、「羽球王子」王子維、男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋都會參賽。

世界球后戴資穎在YONEX泰國公開賽首場比賽對上世界排名第22的地主選手金達蓬（Nitchaon Jindapol），雙方過去交手9次，小戴擁有8勝1敗絕對優勢；周天成首戰泰國選手坦農薩克（Tanongsak Saensomboonsuk），過去天哥對這位對手的戰績是4勝3敗，王子維首戰法國選手盧韋德斯（Brice Leverdez），兩人過去交手各1勝1敗；男雙「麟洋配」則是第一輪遭遇丹麥組合阿斯卓普（Kim Astrup）/拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），先前過照「麟洋配」2勝1敗略居上風。

(中時 )