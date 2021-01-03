立委高嘉瑜近日釋出一小段影片，場景是在專業的攝影棚錄製音樂MV，旁邊還有同黨立委蔡易餘笑聲；高嘉瑜唱「煎熬」的聲音一出，有網友表示，「聽完的妳的歌聲，去年的不順都被趕跑了」。

據了解，高嘉瑜釋出的影片段落，原來是蔡易餘邀她一起唱歌，完整內容最快於一月底前公布，還要讓高嘉瑜粉絲稍等一下。在高嘉瑜釋出的影片中，可以看出拍攝現場為一個專業的攝影棚，包括打光、演員，以及旁邊有導演指導等，讓網友看完忍不住問說，「委員在拍咖啡廣告嗎？」

影片中，高嘉瑜一邊聽著耳機，一邊聽著導演指揮，唱出「煎熬」時的表情不輸專業歌手。這短短一分半鐘的影片，讓數千名網友按讚，有網友表示，「要出專輯了嗎？ 聽到嘉瑜的歌聲都充滿活力了，新的一年繼續開心唱歌。」但也有網友笑說，「聽完以後覺得『劫後瑜聲』啊。」

對於影片，高嘉瑜只是稍微透露，「2021新年快樂，希望大家不再煎熬。開心快樂，想唱就唱，想笑就笑。」而蔡易餘則轉貼影片說，「不要在台北煎熬了，還是回嘉義享受鄉村生活才找得到真愛啦！」對於蔡易餘「找真愛」一說，高也留言回應「嘉義有玄彬」，讓網友紛紛好奇兩人到底在玩什麼花樣？

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(中時新聞網)