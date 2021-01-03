北市北投區中央北路2段、稻香路路口，凌晨近2時發生一起嚴重車禍，一輛黑色轎車疑似超速失控，撞擊三叉路路口的水泥護欄以及檳榔攤，所幸檳榔攤內女服務生遭散落的水泥塊波及膝蓋、小腿，並無大礙，轎車駕駛左腿骨折，疑似有腦震盪，並無生命危險，至於肇事原因警方將後續調查釐清。

據了解，轎車上鄭姓駕駛，凌晨行經中央北路2段往關渡方向，在稻香路路口有微微的左彎，但駕駛疑似車速過快，過彎失控，直接撞上三叉路路口的水泥護欄，最後轎車撞上水泥牆停止，波及1輛重型機車，撞斷2支電線桿、1支行人號誌桿，車頭整個變形。

警消獲報後，因駕駛卡在駕駛座，立即以破壞工具將人救出，鄭意識清楚，經抽血酒測，駕駛並無酒精反應。鄭因受到驚嚇，對於事發前經過，他說「頭暈、記憶很模糊」，但警方從前一路口監視器，發現鄭車速明顯比其他車輛高出許多，初判是車速過快釀禍。

(中時 )