陳男駕駛的白色轎車擦撞後，直衝人行道，除了波及正在人行道上聊天的2位機車騎士，連一旁的水泥大型盆栽、機車都被撞飛。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

陳男駕駛的白色轎車擦撞後，直衝人行道，除了波及正在人行道上聊天的2位機車騎士，連一旁的水泥大型盆栽、機車都被撞飛。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

高雄市鼓山區博愛二路、至聖路口2日深夜11時56分發生1起嚴重車禍，1輛白色轎車擦撞後，衝上路邊人行道，雖然駕車的57歲杜男、20歲陳男都並未受傷，但波及在路旁聊天的16歲華男及17歲許男，緊急送醫後無生命危險，2名駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因仍需由警方進一步釐清。

據了解，杜男駕駛黑色轎車行經博愛路南往北方向欲左轉至聖路口時，與對向直行駕駛白色轎車陳男發生擦撞，導致陳男車輛偏離原路線而衝上人行道，撞及2名無辜路人，警方獲報後，立即前往現場救援，到場時發現事故現場滿目瘡痍。

陳男駕駛的白色轎車擦撞後，直衝人行道，滑行大約20公尺才將車輛控制停下，除了波及正在人行道上聊天的2位機車騎士，連一旁的水泥大型盆栽、機車都被撞飛，甚至在人行道上防止汽機車闖入的阻車柱都被硬生生撞斷，可以想像當時的撞擊力道之大。

警方表示，目前初步調查，疑似是轉彎車未禮讓直行車，才導致車禍發生，被波及的2名路人緊急送醫後，其中1人傷勢較重，顱內出血且全身多處骨折，但2人急救後均無生命危險，而2位駕駛人並無受傷，也均無酒精反應，未來將透過雙方的行車記錄器及路口監視器，進一步釐清車禍原因。

(中時 )