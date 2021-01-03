在法國西北部的一個違法狂歡派對進行超過兩天、並一度與警方發生衝突後，於今天落幕，共有超過1200人因違反2019冠狀病毒疾病防疫規定被記錄在案。

這場地下活動自2020年12月31日晚間吸引約2500人，前往不列塔尼（Brittany）勒恩（Rennes）南方列宏（Lieuron）的兩座廢棄倉庫跨年狂歡，法國警方未能加以阻止。

但檢察官辦公室表示，為查明舉辦活動的人，警方已經拘留2人，兩人都是1998年出生，且都沒有前科。

檢察官亞斯楚克(Philippe Astruc)表示，檢方還前往一個地點搜查，目前為止發現了一筆錢和一些毒品。初步研判，那筆錢是活動的一部分收入。

為了防止2019冠狀病毒疾病(COVID-19)蔓延，這樣大規模的聚會在整個法國都是被禁止的，且全國都強制執行每晚8時到翌日上午6時的宵禁。

晚間，電音從倉庫傳出，讓該處變成非法的夜總會，吸引來自全法國、甚至外國狂歡者蜂擁而至。

地方政府今天表示，過了兩晚後，那裡的音樂已經關上，音響設備已被拆除，第一批狂歡的人在黎明前開始離開。

地方政府指出，約在上午10時15分，那裡已在警方控制之下。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）在推特（Twitter）上表示，警方在「非法狂歡派」現場查扣一部卡車、音響設備和發電機。

他強調，大批警力前往現場，強制活動解散，並未發生「暴力事件」。

伊勒-維萊訥省省長柏蒂野(Emmanuel Berthier)表示，有800人違反防疫規定被記錄在案，例如違反宵禁、未配戴口罩等、或是參與非法集會。

他告訴記者，警方已經對其他數百名吸毒的人處以罰款。(譯者：李晉緯/核稿：嚴思(示其))1100103

(中央社)