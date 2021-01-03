◎全台走春開新運 春節嬉遊國旅玩好玩滿

今年農曆春節落在2月10日至2月16日，共有7天連假可休，受疫情影響，國旅持續成為民眾度假出遊的唯一選擇，不少飯店、旅行業者特地在牛年新春期間推出各式特色遊程，邀民眾攜家帶眷迎新走春。

◎踏上循秘旅途 台北尋寶趣

疫情重擊市區飯店，也讓腦筋動得快的城市設計旅店Home Hotel找到不一樣的出路，該品牌在台北的2間飯店雖皆轉為防疫旅館，但飯店不打算浪費其行銷團隊的長才，去年7月新成立行銷公司「岩升創意」，讓原班行銷人馬繼續發揮所長，12月起在富邦藝旅推出的「循秘旅途」住房專案便是有趣的新作。

◎春節來屏東玩 五五方案補助多

國際新冠肺炎疫情未見趨緩，外界預估出國旅遊短時間仍難成行，明年農曆春節的國旅商機，便成各縣市旅宿業者必爭之地；屏東縣政府近期與在地業者達成共識，將以「五五方案」，由縣府補助500元、旅宿業者折扣500元，為國境之南旅遊動能增添柴火。

◎自行車旅遊年 澎湖跳島遊領騎

「2021年自行車旅遊年」，澎湖國家風景區管理處打造澎湖自行車跳島旅遊新品牌，規畫環島路網好環境，車友們熱情響應，號召全國單車輪轉台灣的愛與希望。

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(中時新聞網)