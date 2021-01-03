新北市板橋區福記燒臘便當店因公告「豬肉類便當漲價10元」，遭網友質疑趁火打劫、哄抬物價，消保官2日下午前往稽查。（葉書宏攝）

燒臘便當漲10元挨批 謝政達：業者無聯合漲價

新北市板橋區福記燒臘便當店因公告「豬肉類便當漲價10元」，遭網友質疑趁火打劫、哄抬物價，消保官2日下午前往稽查。新北市副市長謝政達今（3日）表示，業者並無聯合漲價等情況，但仍盼業者共體時艱，一起把關食安。

謝政達說，消保官2日下午已經去稽查，並未發現有聯合漲價、聯合壟斷、聯合漲價的情況，並沒有違反相關規定，還是期盼業者可以共體時艱，消費者希望可以吃到國產豬肉，業者願意配合都是好的現象，但也期盼和業者一起努力把關食安。

針對後續其他業者是否也會跟進，謝政達也提到，會隨時注意了解狀況，配合消保官，避免哄抬物價。

福記燒臘便當店業者李偉英2日則喊冤說，便當價格維持3至4年沒有調漲過，調整為80元至90元，鴨肉、雞肉便當都沒有漲價，因成本考量逼不得已。一直以來都是使用加拿大進口的豬肉，價格和台灣豬肉價差很大，加上又選用五花肉、梅花肉成本又不同，經過考量改用台灣豬，對於消費者比較有保障，相信政府。

李偉英表示，採用台灣豬肉後1斤成本價差約50元至60元，因此無法繼續維持原本價格，「我們只能相信政府！」如今民眾聽到進口豬肉，無論美豬、非美豬都會害怕，因此才直接選用台灣豬肉。

另外新冠肺炎疫情嚴峻，境外移入個案仍持續增加，新北市副市長謝政達今（3日）提及防疫旅館說，目前防疫旅館都符合規定、數量充足，若疫情加劇、防疫旅館不足，北區各縣市會採聯合合作解決問題。

(中時 )