醫師蘇偉碩因多次公開發表萊豬是毒豬的言論，遭衛福部告發違反《食安法》，即使最終能擋不了萊豬進口台灣，他仍堅持立場。今（3）日他在臉書提到，進口豬和本土豬的價差可高達1公斤50元，這才是商家不得不使用進口豬肉取代本土豬肉的原因，一旦台灣養豬產業的各種成本逐漸增加，進口豬肉可能逐漸取代本土豬肉市場。

蘇偉碩今發出「反萊豬戰報第三號」，指出開放萊豬進口的行政命令生效2天來，民眾紛紛發現，原來日常飲食中早就充滿各種進口豬肉，從來沒有吃出什麼政府官員口中的特殊腥味，也發現原來進口豬和台灣本土豬肉的價差，可以高到1公斤50元，而這才是商家不得不使用進口豬肉取代本土豬肉的原因，並非本土豬肉產量不足，所以必須進口來補充。

蘇偉碩也提到日本的前車之鑑，進口豬肉會逐漸取代本土豬肉市場，只要進口豬肉和本土豬肉的價差足夠，這個趨勢就會不斷擴大，而目前台灣本土豬肉還能維持市場，無關口味和消費習慣，「是本土豬肉還夠便宜」，一旦台灣養豬產業的各種成本逐漸增加，勞動者的薪資有效提升，進口豬肉取代本土豬肉的比例，就會走向日本和韓國的腳步。

此外，蘇偉碩分享民眾創作的一首民謠《我們不要萊克多巴胺》，歡迎各位戰士們把反萊豬文化創作上傳，一起用行動趕走萊豬。

對此，網友表示這只是剛開始，問題會越來越大，「817很快就自食其果」，也有人以行動力挺，拒吃美豬，「斷捨離，豬製品掰掰」。

(中時新聞網)