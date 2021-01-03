距離2021年東京奧運還有半年多，全力挑戰首面奧運棒球金牌的「侍．Japan」（日本武士隊）也準備啟動，監督稻葉篤紀表示，將於2月間拜訪在沖繩、宮崎春訓的12支日職球隊，向各球團致意，也了解球員們的狀況。稻葉又說，5月到6月初會開始挑選日本隊球員，入選的24位國手名單預計將在7月初公布。

稻葉篤紀的盤算是7月間日本職棒明星賽結束後，日本隊全體球員於19日在仙台集合做最後整訓，也會安排2場熱身賽來調整球員的狀況。奧運棒球賽將在7月28日在福島球場進行開幕戰，金牌戰則在橫濱DeNA隊的主場舉行，時間是8月7日。

夏季奧運在1992年將棒球列入正式項目，但2012、16年取消，5屆比賽日本拿下1銀2銅，表現未如預期。加上2024年巴黎奧運又決定取消棒球，本屆日本隊挾地主優勢，金牌志在必得。稻葉篤紀前年帶領日本隊拿下「第2屆世界12強棒球賽」冠軍，表現相當不錯，不過奧運金牌的挑戰性更大。

(中時 )