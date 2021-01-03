元旦連續假期來到最後一天，花蓮天氣陰時偶雨，遊客似乎已有預期心理提前北返收假，知名熱點遊憩區及蘇花改北上車流量較不如前2日，不過公路總局依過往連假經驗，預估今天北上車流將於午後陸續增加；此外，為使交通順暢，台9線和平及崇德地區上午11點起將實施大客車優先道措施，請用路人多加留意。
第四區養護工程處表示，昨天蘇花路廊整體車流已呈現北上多於南下之趨勢，南下全日車流量為5503輛、北上為11111輛，最高小時交通量南下為1小時432輛、北上則為1016輛。今天截至上午10點，花蓮往宜蘭北上車流量為1919輛，宜蘭往花蓮南下車流量則為1132輛，崇德至大清水路段早上9點至10點之間最高小時交通量為1小時345輛，車程方面，崇德北上經蘇花改至蘇澳為105分，台9丁線則為112分。
花蓮新城警分局表示，台9線新城段、和平路段、匯德隧道前等要塞之處及太魯閣九曲洞，目前車流皆為順暢，預估中午過後將陸續出現車潮。
第四區養護工程處依過往經驗研判，蘇花路廊車流今天仍會呈現北上多於南下趨勢，全日車流量估計超過10000輛，且今天上午11點開始，台9線花蓮和平及崇德地區將實施大客車優先道措施，請用路人配合現場員警引導，遵循車道管制及分流秩序循序漸進。
(中時 )
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