今年首場天文秀將在今晚登場，台北市立天文館表示，象限儀座流星雨將在晚間10時30分達到極大期，屆時每小時流星數量將破百顆。北市警局指出，陽明山附近路段將交通管制。

天文館表示，2021年第一場天文盛事象限儀座流星雨預估將在今晚10時30分達到極大期，屆時預估每小時天頂流星數量高達110顆，雖有月光干擾，但明亮流星的數量仍相當可觀。

天文館指出，象限儀座流星雨常有明亮的火流星出現，且流星數量常集中於極大期前後數小時內，只要挑選視野開闊、光害少的地方，以肉眼就能觀賞；若能利用相機長時間曝光，還有機會捕捉到流星劃破夜空的美景。

天文館也將在流星雨極大期晚間於陽明山、梨山、蘭嶼、七美等觀星條件極佳的地點，以高畫質攝影機進行星空直播，讓民眾透過網路即時欣賞到難得的流星雨美景。

台北市警察局交通大隊表示，預估今天陽明山可能湧入觀星人、車潮，已規劃針對仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗、冷水坑編排崗位加強交通疏導。

同時視天氣及交通實際狀況，彈性實施仰德大道交通管制，並提醒欲觀賞流星雨的民眾，雖在戶外，仍需多加留意保持適當社交距離。

天文館指出，今年雖然沒有類似去年日環食的超級天文奇景，但今年仍有多場精彩耀眼的天文秀，包括今天登場的象限儀座流星雨、8月13日英仙座流星雨、12月14日雙子座流星雨等3場每小時天頂超過百顆的流星雨。

另外，還有5月26日、11月19日的兩次月食，以及8月2日的土星衝、8月20日的木星衝等美麗天象，歡迎民眾共襄盛舉。（編輯：戴光育）1100103

(中央社)