韓國瑜岳父、前雲林縣議員李日貴1日中午病逝，享壽85歲，李家在李日貴西螺老家治喪，消息傳出，雲林縣長張麗善等人相繼前往弔唁，家屬3日低調向外界致意，感謝各界的關心。

李日貴曾擔任雲林縣3屆議員，後交棒給女兒李佳芬，李佳芬擔任縣縣員後轉換跑道，在雲林縣斗六市經營維多利亞雙語學校，由李日貴兒子李明哲延續政治版圖，目前已連續3屆當選縣議員，是雲林縣相當有實力的政治家族。

李日貴的女婿韓國瑜在2018年當選高雄市長，隔年投入總統選舉，李日貴、李佳芬、李明哲全力輔選，知名度大增，但李家人相當低調，為民服務都由現在擔任縣議員的李明哲出面，韓國瑜在離開高雄市長一職後，也鮮少在雲林露面。

李家親屬表示，李日貴因年事已高，加上身體不佳，近幾個月住院療養，這幾天李日貴返家休養，家人隨侍在側，1日因多重器官衰竭病逝，目前眾人忙著處理後事，感謝各界的關心。

(中時 )