根據新北市交通大隊統計，2020年交通違規開單件數達272萬9815件，其中違規停車件數高居第一、約129萬餘件，有近5成為民眾檢舉，其中1位民眾檢舉量即破萬張。警分析，由於行車紀錄器普加上APP檢舉方便，也因此讓數字居高不下。

新北市2020年交通違規開單件數達272萬9815件，比2019年216萬餘件，增加約56萬餘件，以違規停車、闖紅燈、超速取締最多，2020年違規停車達129萬餘件，占所有罰單約47％，且比2019年違規停車增加約30萬件。

警方分析，因行車紀錄器普及加上可使用APP檢舉，有「正義」人士無法忍受他人違規瘋狂檢舉，另外還有許多民眾自己遭開罰，抱持「不能只有我被開的心態」硬要檢舉其他人違規，導致檢舉數量高居不下。

交大大隊長鄭永裕表示，有時民眾遭檢舉開罰，並非全然都是駕駛人的問題，因此，除了建議警政署從寬認定外，市府針對全線紅線的路段予以檢討，目前已在42處修改紅線。

再者，針對民眾檢舉問題，鄭永裕說，交通部11月邀集相關單位討論，關於民眾檢舉違規部分是否需修正，目前尚未有定論，他也認為，有時透過民眾檢舉可提醒用路人常忽略的危險駕駛行為，但不樂見民眾以檢舉為業。

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(中時新聞網)